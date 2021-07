Medicii si asistentii medicali de la SMURD, dar si din Unitatile de Primiri Urgente (UPU) din spitalele judetene din Sibiu si Brasov vor opera pe noul elicopter SMURD care va fi amplasat in localitatea Victoria (judetul Brasov), a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, deputatul de Sibiu, Raluca Turcan.



"Spitalul Judetean din Sibiu va putea participa prin medicii si asistentii de la UPU-SMURD la activitatea noilor elicoptere operate de Inspectoratul General de Aviatie, in mod deosebit in zonele montane, ca urmare a deciziei pe care am adoptat-o astazi in Guvern. Practic,…