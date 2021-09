Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat marți, intr-un interviu pentru Digi24, ca analizele economice estimeaza ca prețurile in Romania vor mai crește, dar a refuzat sa dea o cifra, afirmand doar ca nu vor fi scumpiri disproporționate. „Se estimeaza o creștere a prețurilor, insa nu disproporționata.…

- Ministerul Muncii va pune presiune maxima pentru ca proiectul adoptat de Guvern privind consumatorul vulnerabil sa fie votat si de Parlament, astfel incat aplicarea masurilor de sustinere sa fie devansate pentru 1 ianuarie 2022, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Ministerul Muncii va pune presiune maxima pentru ca proiectul adoptat de Guvern privind consumatorul vulnerabil sa fie votat si de Parlament, astfel incat aplicarea masurilor de sustinere sa fie devansate pentru 1 ianuarie 2022, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat duminica trecuta, in cadrul conferinței de alegeri a PNL Maramureș, ca scopul liberalilor in politica e de a servi țara. Ea a facut referire și la președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, despre care spune ca a ințeles care este diferența…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de la inceputul anului in curs, in Romania au aparut circa 100.000 de noi locuri de munca, mai ales pe perioada nedeterminata, ceea ce reprezinta un lucru incurajator. ‘De la 1…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, la Deva, ca salariul minim pe economie este mic, insa acesta trebuie crescut intr-un mod predictibil, pentru a putea fi sustinut pe termen lung si in corelare directa cu productivitatea muncii. "Consider ca in Romania nivelul…

- "Decizia Coaliției a fost foarte simpla. Decizia este ca ne mentinem angajamentul sa dublam alocațiile conform legii, intr-un grafic de creștere. Urmatoarea tranșa de creștere a alocațiilor va fi de la 1 ianuarie. Noi nu suntem ca PSD care mai avea puțin și programa creșterea salariilor și pensiilor…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, face o serie de precizari importante, in privința majorarii varstei de pensionare in Romania. Potrivit șefei Muncii, au fost „create premisele” pentru... Citește AICI cu ce precizare importanta REVINE Raluca Turcan, IN PREMIERA,…