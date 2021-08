Stiri pe aceeasi tema

- Odata ce Ludovic Orban a anunțat ca daca pierde alegerile interne din data de 25 august și implicit funcția de lider al PNL va demisiona din fruntea șefiei Camerei Deputaților, aspiranții la aceasta funcție au inceput deja sa lupte pentru a o obține. Surse din partid au declarat pentru STIRIPESURSE.RO…

- Creșterea alocațiilor pentru copii care ar fi trebuit sa aiba loc pe 1 iulie, potrivit calendarului agreat de Guvernul Orban anul trecut, va fi amanata pentru 1 ianuarie 2022. Mai exact, alocațiile ar crește de la 214 lei in prezent la 242 de lei pentru copiii cu varste intre 2 ani și 18 ani și de la…

- Proiect de reforma a pensiilor: „Tocmai ceea ce face risipa este exceptat” Foto arhiva Guvernul a adoptat proiectul de lege care reglementeaza conditiile în care angajatii îsi pot prelungi la cerere viata pâna la 70 de ani. Proiectul propus de Ministerul Muncii, în urma cu…

- Proiectul legii 5G, care ar putea scoate compania Huawei de pe piața romaneasca de telecomunicații, adoptat, luni, de Senat. Legea merge la promulgare. roiectul a primit 117 voturi „pentru”, 13 „impotriva” și o abținere. In urma acestei decizii a Senatului, președintele Camerei Deputaților, Ludovic…

- Liderul organizației județene Bihor, Ilie Bolojan , a declarat vineri seara ca nu a luat inca o decizie in ceea ce privește pe cine va susține la congres pentru funcția de președinte al partidului, dar a spus ca ambii competitori au avantaje – Orban fiind mai experimentat, mai cunoscut in partid și…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi ca in urmatorii ani cheltuielile cu pensiile „vor ramane la nivelul similar. Nu vor fi inghețate”, drept raspuns la intrebarea jurnaliștilor daca pensiile medii si mari ar urma sa fie inghetate sau sa scada, potrivit reformelor din PNRR. Acesta a mai spus ca orice…

- Avocatii vor putea desfasura si activitati didactice și in invatamantul liceal si gimnazial. Proiectul a fost adoptat joi de plenul Camerei Deputatilor. Au votat „pentru” 264 de deputati, 25 „impotriva”, iar doi s-au abtinut. Proiectul modifica Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei…

- Mai puteți cumpara vechime la pensie pana in 2023! Potrivit unui proiect de lege ce a trecut miercuri de votul decisiv al Camerei Deputatilor, mecanismul actual de cumparare a vechimii pentru pensie va fi disponibil pana in 2023. Acest lucru inseamna ca, pana la intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor…