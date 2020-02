Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat joi ca, potrivit Constitutiei, in momentul de fata, termenul limita pentru data alegerilor anticipate ar fi 28 iunie, mentionand ca este posibila orice varianta, fie ca aceste alegeri sa aiba loc in acelasi timp cu cele locale, fie la o diferenta de o…

- "Acum, Parlamentul este o reduta a PSD-ului. Este captiv PSD-ului și are ca principala sarcina blocarea activitații Guvernului și a președintelui Romaniei. De aceea, nu am așteptari de buna credința din partea PSD-ului", a spus Raluca Turcan la Libertatea.ro. Vicepremierul a afirmat ca in…

- Parlamentarii PNL vor fi prezenți la votul pentru ionvestirea noului Cabinet, dar se vor abține de la a vota, pentru a forța declanșarea alegerilor anticipate. Anunțul a fost facut, duminica, de catre vicepremierul interimar, Raluca Turcan.Vicepremierul a subliniat, intr-o conferința de presa, ca aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, marți, la Cotroceni, cu prmeierul Ludovic Orban, dar și cu vicepremierul Raluca Turcan.Citește și: Se schimba vremea: cand vor incepe ninsorile și inghețul Surse din PNL ne-au explicat ca președintele Klaus Iohannis este decis sa forțeze organizarea…

- Ludovic Orban (premier), Raluca Turcan (vicepremier) și Robert Sighiartau (secretar general PNL) vor incepe discuțiile cu partidele parlamentare sa vada daca exista o majoritate pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Ca sa se ajunga la anticipate, este…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vortbit, luni seara, la Romania TV, despre calculele din parlament pentru a pune in practica ideea alegerilor anticipate, in 2020."Așa cum arata astazi majoritatea parlamentara, este o situație complicata. Pana in aprilie, vom avea alegeri anticipate.…

- Ieri, la ora 13, 39 p.m., site-ul „Realitatea. net” posta o stire din care reiesea ca fosta PDL-ista, Raluca Turcan, recuperata de penelisti, anunta pe Facebook: „Saptamana aceasta ne angajam raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistratilor, pe trecerea de…