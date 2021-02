Stiri pe aceeasi tema

- Numarul titularilor de venit minim garantat este in Romania de 170.000, dar totalul beneficiarilor reali depaseste 413.000, potrivit ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Din totalul beneficiarilor reali, 257.000 sunt adulti, dintre care 120.000 sunt persoane apte de munca, 32.000…

- Consiliul Județean Bihor, Prefectura și Agenția pentru Plați și Inspecție Sociala vor verifica respectarea orelor de munca prestate de beneficiarii de ajutor social din județ, anunța MEDIAFAX. Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, susține ca mii de persoane din Bihor beneficiaza…

- O campanie nationala de evaluare a ajutoarelor sociale va incepe in curand in toata tara, in primul rand pentru a identifica beneficiarii care se afla in situatii cu adevarat vulnerabile, fiind inapti de munca, a anuntat, pe Facebook, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea spune ca acum este etapa de pregatire…

- Ministerul Muncii va face inspecții pentru a verifica daca beneficiarii de venitul minim garantat sau de ajutor pentru sprijinirea familiei sunt persoane care doresc sa iși caute un loc de munca sau daca se complac cu aceste forme de sprijin, anunța ministrul Raluca Turcan. Intr-o postare pe internet,…

- Hotararea de Guvern prin care salariul minim brut pe economie va fi majorat anul viitor de la 2.230 de lei la 2.300 de lei va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. ‘Salariul minim va creste in 2021 cu o suma…

- Guvernul vrea sa creasca salariul minim brut pe țara garantat in plata pentru anul 2021 cu 70 de lei. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Potrivit Executivului, premierul Florin Citu și ministrul…

- Metoda de calcul pentru stabilirea cresterii salariului minim pentru anul viitor se modifica, astfel ca salariul minim va creste cel putin raportat la rata inflatiei, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, într-o conferinta de presa organizata dupa preluarea…