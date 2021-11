Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca, in sedinta conducerii PNL de luni seara, s-a dat un vot nu doar pentru continuarea negocierilor cu PSD, ci pentru "negocieri mai aplicate" atat cu USR, cat si cu PSD. Intrebata cum s-ar simti in calitate de coleg de alianta cu Sorin Grindeanu, ale carui decizii…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anunțat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca angajatii din sistemul de asistenta sociala se vor testa pe banii lor daca nu doresc sa se vaccineze, fara sa aiba contraindicatii de la medicul de familie, potrivit Agerpres. „Am propus, ca Minister…

- Raluca Turcan se va afla in vizita de lucru in judetul TulceaIn data de 22.09.2021, ora 14.00, se va afla in vizita de lucru in judetul Tulcea, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale. In data de 22 iunie 2021, Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a efectuat o vizita…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, intrebata unde vor lucra angajații centrelor rezidențiale care refuza vaccinarea, a repetat de mai multe ori același raspuns, fara detalii: angajatorul poate „reașeza schema de personal” astfel incat sa dea posibilitatea angajaților sa se vaccineze, transmite Mediafax.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, intrebata unde vor lucra angajații centrelor rezidențiale care refuza vaccinarea, a repetat de mai multe ori același raspuns, fara detalii: angajatorul poate „reașeza schema de personal” astfel incat sa dea posibilitatea angajaților sa se vaccineze. Intrebata daca prevederea…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat joi, la Antena 3, ca majorarea pensiilor „nu se discuta”, ci „se anunța”, ea nedorind sa spuna daca anul acesta pensiile vor fi indexate cu rata inflației adica daca pensiile vor crește macar cat sa acopere scumpirile. Intrebata cand cresc pensiile,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a fost intrebata intr-o conferința de presa daca și-ar dori sa devina președintele Camerei Deputaților, iar ea a spus ca nu, motivand ca este ”implicata full-option” la Ministerul Muncii.

- Casele judetene de pensii vor angaja in urmatoarea perioada 1.000 de persoane care sa introduca manual in sistemul digital de pensii datele din cele aproximativ cinci milioane de dosare existente in Romania, a anuntat astazi ministrul Muncii, Raluca Turcan, dupa ce a participat la o