„Intr-o singura zi au fost depuse 10.746 de cereri pentru microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile! 100 de milioane de euro, din fonduri europene, vin in sprijinul micilor intreprinzatori. Impreuna cu ministrii Marcel Bolos si Virgil Popescu, am gandit o schema de granturi pentru IMM-uri, care sa sprijine economia romaneasca in aceasta perioada de criza sanitara. De ieri, a fost deschisa platforma online prin care firmele pot accesa cei 2.000 de euro. Intr-o singura zi s-au inscris 10,746 de antreprenori si ne asteptam ca pana vineri sa epuizam bugetul de 100 de milioane de euro…