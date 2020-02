Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice și Administrației Publice, Ion Ștefan, a izbucnit singur in hohte de ras in timpul ședinței de Guvern de luni. Ion Ștefan s-a balbait cand a incercat sa pronunțe corect Programul Național de Dezvoltare Locala - PNDL. Nu a reușit și a spus in final PNL. Hohotele de ras s-au…

- Declaratie politica Stimate colege, Stimati colegi, Daca veți face un scurt apel la memorie, va veți aminti cu siguranța ca, in urma cu 9 luni, atat noi, parlamentarii Partidului Național Liberal, cat și Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, am avertizat ca bugetul elaborat de Guvernul PSDpentru…

- Implementarea 5G va impacta intreaga economie a Romaniei prin generarea unor venituri de 4,7 miliarde euro si crearea a peste 252.000 locuri de munca. Pana in 2026, digitalizarea industriala va duce la cresterea cifrei de afaceri la 9 miliarde de dolari, a explicat Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Primaria Capitalei a cerut Guvernului sa-isuplimenteze bugetul cu 62,4 milioane de lei, insa Bucureștiul nu a fost inclusin proiectul de rectificare bugetara ce va fi adoptat joi de Guvern, atrage atențiamunicipalitatea.„Constat ca nevoile bucureștenilor suntignorate de administrația centrala, in condițiile…

- Sedinta saptamanala a Executivului Foto arhiva Guvernul are programata de la ora 17:00, sedinta sa saptamânala. Ministrii vor analiza a doua rectificare bugetara din acest an. Potrivit proiectului de rectificare, vor pierde bani ministerele Educatiei, de Interne si cel al Transporturilor.…

- Guvernul are programata joi, sedinta sa saptamanala Foto gov.ro Guvernul are programata joi, sedinta sa saptamânala. Este de asteptat ca ministrii sa analizeze a doua rectificare bugetara din acest an. Potrivit proiectului de rectificare, vor pierde bani ministerele Educatiei,…

- Prin rectificarea bugetara, Guvernul Orban asigura banii necesari pentru pensii, salarii, funcționarea instituțiilor și plațile restante catre agenții economici. Referindu-se la situația financiara deosebit de grava lasata de PSD in bugetul de stat, Senatorul PNL Carmen HARAU apreciaza modul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Guvernul trebuie sa aloce, la rectificarea bugetara, in contul Ministerului Dezvoltarii, cinci miliarde de lei pentru facturile neachitate prin Programul Național de Dezvoltare Locala."Pe PNDL, de luni de zile, nu s-a mai facut nicio plata, s-au…