- Vicepremierul Raluca Turcan, care este si lider al PNL Sibiu, le-a cerut, sambata, liberalilor din Sibiu mobilizare pentru alegerile locale si parlamentare si a afirmat ca batalia cu PSd nu s-a incheiat. Turcan a afirmat ca, la Sibiu, PSD este ”slabit si ingenunchiat”, dar nu acelasi lucru se intampla…

- Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Teofan, la indemnat pe IPS Calinic Botoșaneanul „sa se straduiasca pentru recuperarea Fondului Bisericesc”. Indemnul a fost transmis in Gramata Mitropolitana la inscaunarea PS Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, citita la inceputul ceremoniei de intronizare…

- ​Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a amenințat joi jurnaliștii straini cu expulzarea, acuzându-i ca incita la proteste împotriva sa înaintea alegerilor prezidențiale din luna august și îndemnându-i sa scrie mai bine despre recolta, relateaza Reuters.Liderul…

- Vicepremierul Raluca Turcan a criticat miercuri decizia Curtii Constitutionale de a respinge ordonanta de urgenta prin care mandatele alesilor locali erau prelungine pana la finalul lunii decembrie din cauza pandemiei. Turcan acuza ca CCR pune in pericol functionarea statului roman si atrage atentia…

