Legea privind angajarea unui asistent social la 300 de locuitori nu este respectata in nicio localitate din Romania, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in cadrul unei dezbateri organizata de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. "Romania duce lipsa de oameni specializati pe partea de asistenta sociala. In urma campaniei noastre (privind beneficiarii de ajutor social, n.r.) am avut un soc sa constat cu cine vrem noi sa facem asistenta sociala in Romania. Am constatat ca in nicio localitate, deci in niciun…