- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, anexa la HG nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei. Prin proiectul de act normativ, se arata in nota de fundamentare, pornind de la modificarile aduse…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane ar putea obtine dreptul la asigurari de sanatate si la pensie, odata ce activitatile casnice, care in prezent se desfasoara in mare parte la negru, vor fi reglementate corespunzator, a transmis marti, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca…

- In Parlament s-a ratat sustinerea ferma a unor angajamente din programul de guvernare, a mentionat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, la cateva ore dupa ce Guvernul a decis amanarea pentru 1 ianuarie 2022 a cresterii alocatiilor pentru copii programata anterior…

- Pensii 2021. Varsta de pensionare pentru femei va crește și va ajunge la 65 de ani, adica se va egala cu cea a barbaților, a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan.Pensii 2021. Femeile se vor pensiona abia la 65 de aniAstfel, Guvernul va merge pe un plan treptat de egalizare a varstei de pensionare,…

- Guvernul vrea sa eliminae cumulul pensie-salariu și pentru medici, iar conform unor informații oferite de sindicate, peste 10.000 de angajați ar putea sa paraseasca sistemul. Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, spune ca a discutat cu Raluca Turcan, ministrul Muncii, despre aceasta situație, iar legea…

- "In ceea ce priveste salariul minim, aici trebuie sa avem discutii, atat cu cei care platesc salariul minim, cu antreprenorii, deci, cu patronatele, dar si, bineinteles, cu sindicatele. Este o discutie tripartita si vom vedea care este evolutia salariului minim. In ceea ce priveste evolutia in ultimii…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri noi obligații pentru agențiile de plasare a forței de munca in strainatate, astfel incat romanii care pleaca la munca in afara țarii sa fie mai bine protejați. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca in strainatate și…