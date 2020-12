Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a scris pe Facebook ca, impreuna cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii, va anunta in cursul zilei de miercuri calendarul platii pensiilor pe anul 2021.



"Discutia pe care am avut-o astazi la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a oferit garantia ca anul viitor vom porni intens demersurile pentru imbunatatirea legislatiei, ca vom eficientiza activitatea acestei institutii si ca serviciile oferite beneficiarilor vor fi mai prompte si de calitate. Astfel, impreuna cu Casa Nationala de Pensii, voi anunta in cursul zilei de maine…