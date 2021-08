Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, candidat pentru al treilea mandat la sefia PNL Sibiu, l-a acuzat vineri pe presedintele PNL, Ludovic Orban, de „jocuri de culise” la aceste alegeri interne, unde s-ar fi incercat destabilizarea organizatiei.

- Organizatie PNL Sibiu are vineri alegeri interne, incepand cu ora 16.00. In competitie s-au inscris Raluca Turcan care este sustinuta de premierul Florin Citu si Constantin Sovaiala care beneficiaza de sprijinul lui Ludovic Orban. ”Vineri, 6 august 2021, ora 16.00, la Sala Thalia, va avea…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, acuza majoritatea parlamentara de sabotaj la adresa Guvernului, dupa ce nu a fost susținuta poziția Executivului pe tema pensiilor. Turcan sugereaza ca in spatele acestor jocuri ar fi Ludovic Orban, cel care ar controla lucrurile in Parlament. ”Am un mare semn…

- Premierul Florin Cîțu îl contrazice pe Ludovic Orban, care a spus ca a fost parasit de liberali la momentul la care a negociat împarțirea ministerelor și formarea actualei coaliții de guvernare: "Eu nu cred ca a facut aceasta declaratie, pentru ca ar însemna ca ar minti,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a precizat este nevoie de „un pic de curațenie in privința pensionarilor anticipate” si anunta o verificare temeinica in randul angajatorilor care fac solicitari sa intre in condiții de munca speciale sau deosebite, informeaza Mediafax. „Nu poate fi eliminata pensionarea…