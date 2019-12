Guvernul va include din nou transportul scolar in sfera serviciilor de interes public, prin asumarea raspunderii pentru abrogarea Ordonantei 51/2019, a afirmat, luni, vicepremierul Raluca Turcan.



"Va mai fi abrogarea Ordonantei 51 (prin asumarea raspunderii - n.r.), cea legata de scoaterea transportului scolar din sfera serviciilor de interes public, in felul acesta Guvernul rezolvand prima parte din transportul gratuit al elevilor si anume includerea transportului scolar ca serviciu public. Vom prelungi licentele pentru operatorii de transport si, in acelasi timp, vom solicita ca…