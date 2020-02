Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, anunta ca Pro Romania va initia o motiune de cenzura imediat ce Guvernul va adopta ”OUG prin care se privatizeaza banii dati de romani sistemului de sanatate

- Spitalele si clinicile private vor putea furniza servicii medicale decontate de stat din fondurile pentru programele nationale de sanatate, potrivit unui proiect de ordonanta aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii. Initiatorii considera ca astfel se asigura accesul imediat al pacientilor…

- Premierul a reactionat miercuri seara, la Bruxelles, la declaratiile Ralucai Turcan privind varianta ca angajatii sa se pensioneze la 70 de ani Guvernul ia in discutie posibilitatea ca varsta de pensionare sa fie 70 de ani, in loc de 65 de ani ca in prezent, pentru persoanele care vor sa munceasca mai…

- Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Lucian Duta sustine, dupa retragerea acreditarii Spitalului Floreasca, ca orice serviciu medical acordat in unitatea sanitara este ilegal in acest moment si ca nu va putea fi decontat, putand fi imputat medicilor. „Bravo, Dorele!”,…

- Conducerea instituției da asigurari ca in urma rectificarii bugetare dispune de fondurile necesare pentru asigurarea tratamentului tuturor pacienților eligibili. Protestele repetate ale pacienților și aparținatorilor bolnavilor cu amiotrofie spinala au dat rezultate. Conduceres Casei Naționale de…

- "La sanatate, am vazut niște fake-uri absolut ingrozitoare cum ca noi am taiat bugetul. Le spun acestor mincinoși ca bugetul la sanatate trebuie calculat atat bugetul ministerului Sanatații, cat și bugetul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Daca vom compara bugetul pe 2020, ministerul…

- Premierul Ludovic Orban a sustinut joi ca alocatia bugetara de anul viitor pentru Ministerul Sanatatii creste foarte mult in comparatie cu 2019, afirmand ca sindicalistii din sanatate sunt suparati ca Guvernul a "umblat" la sporul pentru conditii deosebite. "E o minciuna gogonata (scaderea bugetului…

- ALDE prin reprezentanții pe care ii are in Parlamentul Romaniei va susține in bugetul național din cadrul Ministerului Sanatații și al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, sa fie alocate toate sumele necesare pentru dotarea spitalelor din județul Botoșani.