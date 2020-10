Turcan: Guvernul a decis redeschiderea apelului pentru dotări şi echipamente medicale Guvernul a decis redeschiderea apelului pentru dotari si echipamente medicale, astfel incat IGSU, spitalele si institutele medicale de urgenta din anumite judete sa isi poata deconta din bani europeni investitiile in unitati medicale mobile, a anuntat vicepremierul Raluca Turcan, joi, intr-o postare pe Facebook. Viceprim-ministrul precizeaza ca potrivit deciziei luate, miercuri seara, in sedinta de guvern, "bugetul limita pentru contractare propus in cadrul acestui apel este de 82 milioane de euro". Ea detaliaza, apoi, repartizarea bugetului propus: "52 de milioane euro pentru investitii in spitale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

