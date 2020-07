Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis are la aceasta ora o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei Covid-19 cu premierul Ludovic Orban și cu Raluca Turcan, Marcel Vela, Nelu Tataru și Raed Arafat.

- Guvernul se reunește miercuri in ședința extraordinara pentru a discuta prelungirea starii de alerta, precum și adoptarea raportului privind perioada starii de urgența, potrivit Digi 24. Inainte de ședința executivului va avea loc și o ședința a Comitetului pentru Situații de Urgența. Starea de alerta…

- Guvernul se reuneste, miercuri, in sedinta si exista posibilitatea de a prelungi starea de alerta pentru inca 30 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.Guvernul s-ar putea reuni, miercuri, in sedinta de urgenta, pentru a prelungi starea de alerta cu inca 30 de zile, potrivit…

- Surse guvernamentale au declarat pentru Știrile Pro TV ca Executivul se va reuni miercuri intr-o ”sedinta extraordinara”, la Palatul Victoria, pentru a decide prelungirea starii de alerta in Romania cu ”maximum 30 de zile”. De asemenea, potrivit surselor citate, membrii Guvernului vor discuta despre…

- Starea de alerta se prelungește cu o luna de zile. Decizia a fost luata intr-o ședința a CNSU și aprobata in ședința de Guvern, transmite protv. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. “Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri,…

- Guvernul a decis, marti, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri, astazi am avut 250 de cazuri, 10 decese de ieri pâna astazi, avem peste 4.500 de cazuri active, în acest context…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a aproba prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Interesant ca ședința are loc chiar in ziua in care expira actuala stare de alerta, existand riscul unui nou vid, intre starea de urgența și starea de alerta, cand…

- Guvernul va aproba saptamana viitoare, in urmatoarea sedinta, prelungirea starii de alerta dupa data de 16 iunie, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. ‘Am vazut ca in media a aparut informatia ca astazi vom lua decizia privind prelungirea starii de alerta. Nu vom lua astazi decizia de prelungire…