Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul desemnat Raluca Turcan susține ca Bucureștiul e capitala europeana, dar inregistreaza din ce in ce mai des aceleași niveluri de poluare ca orașele din India: „cu raspunsuri țafnoase venite de la Primaria Generala nu putem rezolva absolut nimic”.„Din ce in ce mai frecvent, Bucureștiul…

- Prof. dr. Streinu-Cercel despre eficienta mastilor de protecție: in maximum 2 ore isi pierde utilitatea! Managerul Institutului Matei Balș, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, a explicat cum trebuie folosite corect mastile de protectie si care este eficiența acestora. „Noi avem un nas, o gura și avem și…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat luni seara ca liberalii vor anunta candidatul pentru postul de primar al Capitalei in prima jumatate a lunii martie, iar acesta trebuie sa aiba cele mai mari sanse "sa scoata PSD-ul departe de Bucuresti". "In prima jumatate a lunii martie vom avea definitivati…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat luni seara ca liberalii vor anunta candidatul pentru postul de primar al Capitalei in prima jumatate a lunii martie, iar acesta trebuie sa aiba cele mai mari sanse 'sa scoata PSD-ul departe de Bucuresti'.

- Nicușor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei, a declarat joi la RFI ca in acest moment nu ia in calcul intrarea in PNL:„In aceasta campanie am sprijinul USR-ului. Multa lume s-a raliat demersului meu, sunt mulți oameni din USR care au militat pentru ca USR-ul sa nu-și puna propriul candidat…

- Bucureștenii si nu numai sunt invitati vineri, 14 februarie, de la ora 17.00, la marșul ”Aer curat, nu plaman intoxicat!”. Protestatarii vor solicita Primariei Capitalei și Ministerului Mediului sa acționeze urgent pentru a reduce poluarea aerului din Bucuresti si celelalte...

- BUCUREȘTI, 19 dec – Sputnik. Rusia vrea sa mențina tranzitul gazului prin Ucraina, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cadrul conferinței de presa anuale. © Sputnik / Miroslav Rotari Oficial: Putem primi gaze in regim revers "In pofida construcției noilor obiecte de infrastructura,…

- Presedintele Klaus Iohannis are, vineri, o noua intalnire cu premierul Ludovic Orban si cu vicepremierul Raluca Turcan, la intalnire urmand a lua parte si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, conform News.ro.Potrivit programului oficial al premierului Ludovic Orban, vineri, de…