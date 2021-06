Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta statistica a Eurostat arata ca Romania se afla in topul statelor UE cu cele mai poluate orase, iar solutiile depind, in primul rand, de noi, de fiecare, pentru o schimbare de mentalitate care sa sprijine regandirea politicilor de transport public de catre autoritati, pentru adoptarea…

- Premierul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna au anuntat, dupa sedinta coalitiei de guvernare, o noua lege a pensiilor, informeaza Agerpres . „In momentul acesta este si concluzia la care am ajuns in discutia coalitiei. E foarte clar – si acesta este un angajament fata de Comisie – ca vorbim de o…

- Numarul de locuri pentru specializarea de asistenta sociala din invatamantul superior la distanta va creste la cel putin 500 la nivel national, in urma unui parteneriat incheiat intre mai multe institutii, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Prin…

- Despre cei aproximativ 270.000 de lucratori din Romania care vor pleca la munca, in acest an, in Germania, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, spune: „Suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca…

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Raluca Turcan a afirmat ca Pilonul II de pensii, administrat privat este obligatoriu si vine sa completeze pensia de stat. Prin urmare, ministrul Muncii a anuntat ca a fost modificat modelul cadru al contractului individual de munca si introdusa o noua obligatie care ii revine angajatorului si anume…

- Turismul in statele UE au scazut cu 68% anul trecut, comparativ cu 2019, cele mai afectate țari fiind Cipru și Romania, unde declinul a fost de peste 80%, arata datele Eurostat. Nopțile petrecute de turistii...

- Romania are nevoie de experti in accesarea si evaluarea datelor, o noua profesie pe piata muncii care are nevoie de reglementare, iar autoritatile vor stabili standardele profesionale corespunzatoare noii ocupatii, a scris luni ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe pagina sa de…