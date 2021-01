Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) are in derulare, la ora actuala, sapte proiecte cu fonduri europene in valoare de aproape 700 milioane de euro, a anuntat, joi, pe propria pagina de Facebook, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei…

- Ordinele de plata catre Posta Romana pentru pensiile care vor fi platite la domiciliu in ianuarie au fost intocmite, iar sumele pentru aceste pensii au fost virate Postei Romane, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe contul sau de Facebook. „Am discutat din nou azi…

- Echipele de vaccinare mobile sunt destinate pentru a deservi centrele rezidențiale, centrele de ingrijire pentru varstnici pentru care accesul la un centru de vaccinare fix sau mobil este limitat.

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a explicat cum au decurs negocierile pentru formarea Guvernului. Ea susține ca formula de guvernare va asigura cele mai bune soluții pentru ieșirea Romaniei din criza. Medic militar, mesaj puternic: ”Surdele voastre urechi se deschid doar la bitmani și alți…

- Ministrul Nicolae Ciuca a precizat ca Ministerul Apararii Nationale va asigura transportul terestru si aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea in tara a acestora, dar si preluarea si transportul la centrele de vaccinare de pe intreg teritoriul Romaniei, potrivit Agerpres .„Ministerul Apararii…