Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul noii legi a pensiilor se va publica joi seara la ora 21:00, a anuntat Ministerul Muncii. Actul normativ va fi prezentat vineri, la ora 12: 00 de catre Olguta Vasilescu. Inainte ca proiectul de lege sa fie prezentat, va fi explicat joi seara, din studioul Romania TV, de catre liderul PSD, Liviu…

- “Liviu Dragnea a trimis-o pe doamna Olguta Vasilescu sa anunte Legea pensiilor acum, inaintea mitingului. Am mai vazut asta in 1989, cand Ceausescu a crezut ca marind pensiile va putea potoli setea de dreptate si libertate a romanilor. La fel ca in 89, mitingul nu va fi influentat de astfel de mesaje,…

- Lia Olguta Vasilescu, este unul din ministrii asteptati sa se intalneasca miercuri cu Dragnea, au spus MEDIAFAX surse politice. Noua lege a pensiilor, aflata in lucru la ministerul Muncii, figureaza pe agenda discutiei Dragnea - Vasilescu, potrivit surselor citate. Intalnirile demnitarilor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, se va intalni astazi cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru a discuta despre legea pensiilor, anunța Realitatea Tv.Liderul PSD anunța la inceputul lunii iulie ca legea pensiilor va fi gata pana in toamna, iar odata intrata…

- Miercuri are loc o întâlnire la Parlament între Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea si Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii. Cei trei ar urma sa discute despre legea pensiilor.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra alaturi de ministru Muncii, Lia Olguta Vasilescu, premiercul Viorica Dancila si alti colegi pentru „a indrepta o uriasa nedreptate” privind legea pensiilor. Dragnea a subliniat ca in toamna aceasta va fi gata.

- Liviu Dragnea pregatește o lege care va avea un efect uriaș electoral, chiar in 2019! Legea pensiilor va fi votata la sfarșitul sesiunii legislative din toamna și va intra in vigoare in 2019, anul in care sunt alegeri europarlamentare și prezidențiale.”In toamna vreau sa intram in forța cu…