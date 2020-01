Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan exclude orice varianta de colaborare cu PSD, in contextul in care Marcel Ciolacu a spus ca și-ar dori un guvern de uniune naționala. „Este o dovada de naivitate si lipsa de ancorare in realitate”, spune Turcan, conform Mediafax.Citește și: MUTAREA care ZGUDUIE scena…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu s-a aratat surprins, vineri seara, de propunerea liderului interimar al formațiunii, Marcel Ciolacu, de formare a unui guvern de uniune naționala. ”Sa te unești cu cine? Fereasca sfantu’”, a adaugat social-democratul.”Habar n-am de ce vrea Ciolacu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca in situatia in care motiunea de cenzura va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un premier si ca exista varianta unui guvern de uniune nationala. "Este o motiune serioasa si chiar dorim…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca daca moțiunea de cenzura va fi adoptata, va propune un guvern de uniune naționala pana in luna noiembrie, ”cand sunt alegeri la termen”.”Este o moțiune serioasa și chiar dorim sa treaca. Nu avem un scop politic, nu avem…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Buzau ca nu se astepta ca PNL sa aiba o guvernare „asa slaba”:„In loc sa se ocupe de guvernare incearca sa distruga si sa plateasca polite indiferent de persoane, categorii socialeAu inceput deja sa deconteze. Nu ma asteptam sa fie asa…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma, in mesajul de Ziua Nationala, ca romanii vor o guvernare responsabila, la inaltimea mostenirii care ne-a fost incredintata, vor lideri politici cinstiti, iubitori de tara, care sa-si propuna obiective politice ambitioase si care sa se puna in slujba oamenilor, nu…

