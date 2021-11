Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca pensiile speciale „au o componenta de contributivitate” care face imposibila anularea lor. „Daca suta la suta ancorarea in contributivitate ar conduce la injumatatirea pensiilor, mie mi s-ar parea un act de nedreptate fata de niste oameni care au intrat de buna credinta intr-un sistem. Vina este a politicienilor”, considera ministrul. Turcan sustine ca i-a spus colegului sau Rares Bogdan ca pensiile speciale nu pot fi desfiintate, asa cum acesta a promis in campanie electorala. „Subiectul pensii, alocatii, salarii in sectorul bugetar a fost de fiecare…