- Guvernul va prelungi, miercuri, masura somajului tehnic pentru angajatii care vor avea nevoie daca evolutia pandemica se inrautateste si va adopta prin ordonanta de urgenta masuri de sprijin pentru parinti, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. ‘Noi vom adopta…

- Guvernul trebuie sa clarifice care este modalitatea prin care va compensa intreprinderilor mici si mijlocii cheltuielile cu cresterea preturilor la energie, din cadrul proiectului de lege anuntat de Executiv, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Consiliul National al Intreprinderilor…

- Beneficiarii de ajutor social care semneaza un contract de munca pe cel putin doi ani vor primi ajutorul social o perioada de 6 luni de la incadrarea in munca, dupa ce Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta in acest sens, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan,…

- Valoarea investitiilor publice facute de Guvern in prima jumatate a anului este de 21,35 de miliarde de lei, cu 32,4% mai mult decat anul trecut, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Pana in prezent, acest Guvern are o cifra-record pentru investitiile…

- Budai susține ca actualii guvernanți au ignorat cu buna știința masurile care ar fi putut preveni situația dramatica in care au ajuns sau sunt pe cale sa ajunga numeroși consumatori vulnerabili."Am propus niște soluții actualei majoritați și in luna iunie, cand am propus amendamente la legea consumatorului…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucratori din afara UE care pot solicita drept de munca in acest an in Romania, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, arata Agerpres. "Guvernul a aprobat astazi (miercuri, n.r.)…

- Proiectul "Romania educata" inseamna oameni educati, din ce in ce mai bine platiti si, implicit, un sprijin pentru o pensie mai buna, a scris, miercuri, pe propria pagina de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "'Romania educata' este unul dintre cele mai importante…