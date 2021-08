Stiri pe aceeasi tema

- ”Trebuie gandite masuri de sprijin pentru consumatorul casnic. Avem in dezbatere la Parlament si chiar am discutat astazi in coalitie, luni vom avea discutia decisiva, la care vor participa ministrul Energiei si ministrul Muncii, pentru a stabili forma finala a legii consumatorului vulnerabil. Prin…

- "Evident ca daca sunt erori, vor fi corectate. Ne-am asumat ca nicio pensie nu va scadea. Concret, daca un pensionar a primit mai multi bani…se evalueaza (...) și in funcție de unde se identifica culpa, se va decide. Nu pot sa generalizez, pentru ca apoi iar se spune ca uite ce a anunțat Turcan", a…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, joi, ca cei care spun ca Guvernul nu e preocupat de guvernare sau e rupt de realitate “se inșeala și mint”. Ea a facut referire la legea consumatorului vulnerabil, elaborata la inceputul mandatului de ministru și adoptata de Guvern in martie, care acum “zace…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, il someaza pe Ludovic Orban sa urgenteze procedurile pentru aprobarea legii consumatorului vulnerabil. Solicitarea Ralucai Turcan vine in condițiile in care, de la 1 septembrie, prețurile la energie și gaze vor crește semn

- Casele judetene de pensii vor angaja in urmatoarea perioada 1.000 de persoane care sa introduca manual in sistemul digital de pensii datele din cele aproximativ cinci milioane de dosare existente in Romania, a anuntat astazi ministrul Muncii, Raluca Turcan, dupa ce a participat la o

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna, arata Agerpres. "Am pregatit deja si am si anuntat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil si in acelasi timp…

- Virgil Popescu a declarat joi, ca a avut o intalnire cu ANRE, Consiliul Concurentei, Transelectrica si OPCOM pentru a vedea evolutia preturilor pe piata de energie si a gazelor si ce solutii pot fi luate. “Este evident ceea ce am spus in urma cu doua saptamani ca devansarea termenului de intrare in…

- „Vrem sa vedem ce variante sunt pentru pregatirea soluțiilor. Ne vom vedea și saptamana viitoare, tot in aceasta formula. Protecția consumatorului vulnerabil este importanta pentru noi, iar asta inseamna ca vom devansa termenul legii, trimisa deja in Parlament, din septembrie 2022, chiar in aceasta…