Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat luni seara ca oamenii pot sesiza Politia in cazul in care vecinii organizeaza evenimente private cu participarea a 30 de persoane, incalcand astfel decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, statuata prin hotarare de guvern."Daca fac acasa…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca evenimentele private – nunti, botezuri, petreceri in grup – sunt pe primul loc privind sursele de transmitere a COVID-19, conform unei analize facute de Ministerul Sanatatii, acesta fiind si motivul interzicerii organizarii in urmatoarele 30 de zile…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca evenimentele private - nunti, botezuri, petreceri in grup - sunt pe primul loc privind sursele de transmitere a COVID-19, conform unei analize facute de Ministerul Sanatatii, acesta fiind si motivul interzicerii organizarii in urmatoarele 30 de zile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a luat noi masuri pentru prevenirea raspandirii noului tip de coronavirus. Evenimentele private, precum nunți, botezuri, atat in spațiile deschise, cat și in cele inchise vor fi interzise, pana la scaderea numarului de cazuri, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat.…

- Raed Arafat a declarat marți seara ca in urma ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a luat decizia ca evenimentele private (nunți, botezuri) sa fie interzise pe plan național. ”Evenimentele private cum ar fi nunți, botezuri, aniversari, mese festive in spațiile deschise…

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, luni, ca vor fi anuntate masuri de crestere a rigurozitatii in prevenirea extinderii pandemiei de coronavirus, informeaza news.ro. “Nu putem discuta, in momentul de fata, de restrictii la nivel economic, dar vom avea o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca nu se poate discuta despre restricții la nivel economic, in contextul pandemiei de coronavirus, dar va avea loc o ședința de Guvern și o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența in cadrul carora vor fi decise masuri de „creștere a rigurozitații…

- Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite regulile de protectie sanitara care trebuie respectate in derularea campaniei electorale a fost adoptata in sedinta de joi seara. Evenimentele electorale desfasurate in spatiu inchis sunt limitate la doua ore, la ele purtand participa maximum 50 de persoane,…