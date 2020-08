Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a declarat, joi, despre candidatura liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, la Primaria Capitalei, ca este o ''iesire jenanta'' din viata politica a acestuia si probabil "joaca la...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat joi candidatura la Primaria Capitalei. Tariceanu a declarat intr-o conferința de presa ca a luat decizia de a intra in competiție pentru ca in București a constatat ca nu candideaza niciun „liberal”....

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat joi candidatura la Primaria Capitalei, cosiderandu-se ”singurul liberal” in competiție și singurul candidat ”cu greutate”. El spune ca a discutat și cu PSD, partid de care a fost remorcat in acești ani. La primele analize se constata ca el nu a…

- CalinLiderul ALDe, Calin Popescu Tariceanu, si-a informat partidul, joi dimineata, ca intentioneaza sa candideze la Primaria Capitalei, dupa ce negocierile cu PSD au esuat, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.

- Nu exista așa-zisa alianța de dreapta, a spus liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, ca reacție dupa ce PNL și USR-PLUS au finalizat negocierile pentru Primaria Capitalei. De asemenea, el a afirmat ca aceasta „alianța” ii va crește șansele lui Nicușor Dan.„Așa-zisa alianța de dreapta nu este…

- Ilan Laufer iși anunța candidatura la Primaria Capitalei din partea Platformei Social-Liberale și arata ca PSL va avea candidați pentru toate sectoarele.”Va aștept alaturi de mine la Capitala, sa facem #CuratenieGenerala Candidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat…

- Dana Budeanu și-a facut site - verdictdanabudeanu.com! Ea lanseaza un atac fara precedent la adresa deputatului independent Nicușor Dan, candidat la Primaria Capitalei.„Suntem in anul 2020, an in care politica de dreapta din Romania sta confortabil in chilotii fatalaului de Nicusor Dan.…

- Candidatul alianței la Primaria Capitalei, Nicușor Dan a comentat, in exclusivitate la Antena 3, atacul venit din partea partidului USR-PLUS, al carui fondator este, precum și incidentele din timpul conferinței de presa pe care a susținut-o joi dimineața.