Vicepremierul interimar Raluca Turcan afirma ca decizia CCR care stabileste ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, in functia de premier "nu inseamna ca Parlamentul condus de PSD a devenit brusc legitim, nici ca romanii nu au in continuare dreptul sa doreasca alegeri anticipate". "In fiecare zi, PSD face probabil sedinte in care dezbate ce mai poate face pentru a bloca Romania si pentru a da vina pe PNL. Pentru ca acesta este obiectivul majoritatii PSD din Parlament: cum sa puna bete-n roate PNL, in an electoral. Din pur cinism…