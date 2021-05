Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat sambata, cu ocazia zilei de 1 Mai, Ziua Internaționala a Muncii, ca Romania a facut progrese mari in privinta salarizarii, mai ales dupa integrarea in Uniunea Europeana. Cu toate acestea, spune ministrul, in continuare, saracia si valoarea muncii raman o mare…

- Castigurile salariale brute lunare variaza considerabil in randul statelor din Uniunea Europeana. In 2018, castigurile salariale medii lunare variau de la 4.057 euro in Danemarca si 3.671 euro in Luxemburg, la 442 de euro in Bulgaria si 700 de euro in Romania, arata datele preliminare publicate marti…

- Pentru mulți Romania este extrem de atractiva pentru persoanele care cauta o țara ieftina in care sa traiasca. Deși se afla in Uniunea Europeana, are unul dintre cele mai mici costuri de viața din Europa. Acest aspect face Romania o alegere și pentru persoanele care doresc sa se retraga aici. Dar pentru…