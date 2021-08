Stiri pe aceeasi tema

- "Preocuparea mea este ca in Romania nivelul de salarizare sa fie decent, costul forței de munca sa inceapa sa se apropie de media Uniunii Europene, dar in același timp trebuie sa fim atenți ca orice majorare pe care o facem sa fie susținuta de economie pentru a evita blocajele ulterioare", a scris Turcan…

- Deputata USR PLUS Cristina Pruna transmite marți ca majorarea salariului minim pe economie este „praf in ochi” daca se impoziteaza in continuare și angajatul pierde aproape jumatate din bani, dupa ce ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus ca este nevoie de majorarea lefurilor. „Haideți sa…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de la inceputul anului in curs, in Romania au aparut circa 100.000 de noi locuri de munca, mai ales pe perioada nedeterminata, ceea ce reprezinta un lucru incurajator. "De la…