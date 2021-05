Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a catalogat drept rusinos gestul fostilor parlamentari, inclusiv a celor care provin din PNL, de a contesta in instanta decizia anularii pensiilor speciale, anunța news.ro. Prezenta, joi, la Braila, Raluca Turcan, a declarat ca atitudinea fostilor parlamentari…

- In Romania, un copil din trei din are cel putin un parinte la munca in strainatate, a declarat ieri Ministrul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), Raluca Turcan, adaugand ca aproape o cincime dintre minori au ambii parinți plecați, potrivit Hotnews. „Daca ne uitam la distributia pe judete a copiilor…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca nu va sprijini derogari sau tratamente speciale pentru Ministerul Muncii, dar va milita pentru recompensarea muncii de calitate. Raluca Turcan a participat vineri, la Sibiu, la Consiliul National al Federatiei Sindicatelor din Ministerul…

- Ministrul Muncii afirma ca nu se poate renunta la pensiile de serviciu ale magistratilor, dar nu sustine ideea ca in sistem pensia sa depaseasca valoarea salariului.Intrebata marti seara, la un post TV, daca nu ar fi oportuna infiintarea unui fond de pensii pentru sistemul judiciar, Raluca Turcan a…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat, dupa o intalnire cu beneficiarii de pensii de serviciu, ca analiza propunerilor privind pensiile speciale va incepe saptamana viitoare....

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a precizat ca, in Romania, exista 9.500 de persoane care incaseaza o pensie medie de 9.600 de lei. Potrivit ministrului, diferența intre contributivitate și banii de veniți de la buget e uriașa. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a discutat luni cu…

- Parlamentul a votat miercuri pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale, ceea ce este fara indoiala un pas important, a transmis, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit Agerpres. Ea a mentionat ca identificarea unei solutii legislative pentru pensiile…