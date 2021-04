Turcan: Coaliţia va merge mai departe, asta spun şi matematica şi raţiunea Coalitia de guvernare va merge mai departe, insa pentru a functiona bine este nevoie de calm si buna-credinta, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Coalitia va merge mai departe, asta spun si matematica si ratiunea, iar cine nu intelege inseamna ca practic isi rateaza misiunea de om politic care a fost trimis in Guvern sa guverneze. As vrea sa fie clar ca acest Guvern practic a primit incredere pentru a rezolva niste probleme care treneaza de ani de zile. Oamenii nu sunt interesati de meciurile din Coalitie, de replicile taioase, ci vor sa vada rezultate. Cum poti sa obtii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

