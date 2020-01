Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție va disparea "cat de curand" si in cazul in care proiectul va fi blocat in Parlament, "il rezolvam pe cale parlamentara, prin Guvern, insa”.Intrebata, joi seara, cand va disparea Secția pentru investigarea…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, marți pentru Mediafax, ca legea promulgata de președintele Iohannis va fi completata de o ordonanța de urgența a Executivului pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a masurii privind dublarea alocațiilor pentru copii pana la prima rectificare bugetara…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca Guvernul incepe un proiectpilot, cu bani europeni, pentru combaterea somajului din zonele miniere si industriale. Astfel, suma de doua milioane de euro, din fonduri europene, va fi folosita intr-un program pentru ocuparea somerilor si persoanelor inactive…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca Guvernul PNL va veni cu o noua lege a pensiilor, astfel incat pensiile sa fie calculate doar pe baza contributivitatii, iar pensiile speciale vor fi anulate, cu exceptia celor ale magistratilor si militarilor.

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat sambata, la Digi24, ca Guvernul se va angaja la un deficit bugetar de 3,5% din PIB in anul 2020.Intrebata ce vor spune europenii de faptul ca Romania va depași ținta de deficit bugetar de 3%, vicepremierul a spus ca „orice partener daca vede in tine un…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat miercuri ca, daca Parlamentul nu abroga OUG 51/2019 privind transportul public intrajudetean, Guvernul isi va angaja raspunderea. ''Transportul rutier intre localitati pentru elevi si profesori trebuie urgent sa intre in sfera serviciilor…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe doua teme importante - una legata de Justitie si cealalta de abrogarea prevederilor ''nocive pentru economie din Ordonanta 114". "In ceea ce priveste angajarea raspunderii pe domeniul Justitiei, am cerut acordul…

- Teoretic, astazi ar trebui sa demareze procedurile parlamentare care sa preceada votul din plenul Parlamentului pentru investirea sau trantirea Cabinetului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. Calendarul dor...