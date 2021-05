Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, marti, ca este necesar ca salariul minim sa fie stabilit in urma dialogului social si pe baza unor indicatori prevazuti intr-o lege si nu prin hotarare de Guvern, adoptata in fiecare an, mentionand ca este ingrijorata de numarul mare de angajati, mai ales…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, marti, ca este necesar ca salariul minim sa fie stabilit in urma dialogului social si pe baza unor indicatori prevazuti intr-o lege, mentionand ca este ingrijorata de numarul mare de angajati, platiti cu salariul minim.

- In cursul zilei de marți, Raluca Turcan a vorbit despre salariul minim din Romania, dar și de cel din Europa. Potrivit ministrului Muncii, venitul minim caștigat de o mare parte din populație ar trebui stabilit in funcție de niște indicatori clari. Cu privire la salariu din Europa, Raluca Turcan a explicat…

- ”Am avut o dinamica a creșterii salariului minim in condițiile in care, de la 1 ianuarie, cu toate ca patronatele au propus o inghețare și sindicatele o majorare la 2.400 de lei, noi am facut o majorare la 2.300 de lei. Exista o realitate pe care trebuie sa o acceptam. In Romania a crescut in ultimii…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marti seara, ca ”au fost sporuri inventate doar pentru a masca necesitatea majorarii unor salarii”, precizand ca aproxiativ 80.000 de angajati in sistemul public cu salariul minim. Turcan a mai precizat ca activitatea trebuie eficientizata in institutiile…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca in sectorul privat exista 1,4 milioane de angajați platiți cu salariul minim care traiesc in condiții aproape identice ca persoane ce sunt “dependente de ajutorul social”, informeaza digi24 . „Romania saraciei nu e legata doar de asistența sociala. Este…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, considera ca “Romania saraciei este legata si de cei care sunt platiti cu salariul minim”, atragand atentia asupra faptului ca cei 1,4 milioane angajati din sistemul privat declarati ca avand venituri echivalente cu salariul minim pe economie “traiesc in situatii aproape…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca in sectorul privat exista 1,4 milioane de angajați platiți cu salariul minim care traiesc in condiții aproape identice ca persoane ce sunt “dependente de ajutorul social”.