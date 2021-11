Turcan: Avem simulări pe creșterea pensiilor între 6% și 12% Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat marți, la Antena 3, ca in Guvern s-au facut simulari privind impactul bugetar al indexarii pensiilor de la 1 ianuarie 2022. Turcan a indicat ca „avem simulari pe 6%, pe 7%, pe 8%, pana la 12%”. Ea a spus ca pensiile vor crește de anul viitor, dar nu a dorit sa ofere inca un procent clar. Ministrul a spus recent ca pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, iar intentia Guvernului este ca aceasta crestere sa fie mai mare, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022. „Un efort realist si sustenabil… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

