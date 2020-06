Vicepremierul Raluca Turcan a declarat marti, la Sinaia, ca Guvernul are in vedere acordarea unor granturi pentru cei din industria de spectacole, care a fost "profund afectata" de restrictiile impuse din cauza Covid-19.



"Pe viitor, industria de spectacole fiind profund afectata si facand parte din activitatile in continuare inchise partial din cauza crizei din sanatate legate de coronavirus, avem in vedere acordarea unor granturi pentru aceasta industrie in functie de numarul de angajati - o mie de euro pentru fiecare angajat pentru capital de lucru, iar pentru PFA-uri sau organizati…