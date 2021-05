Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de locuri pentru specializarea de asistenta sociala din invatamantul superior la distanta va creste la cel putin 500 la nivel national, in urma unui parteneriat incheiat intre mai multe institutii, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca unu din trei copii care au parintii plecati la munca in strainatate a ramas fara ingrijire, ea precizand ca sunt numeroase cazurile in care ambii parinti sunt plecati. Organizatia Salvati Copiii a facut un studiu cu 700 de copii, in urma…

- Sistemul de asistența sociala va suferi modificari ce vor viza un sprijin mai puternic din partea statului, a transmis ministrul Muncii, Raluca Turcan sambata, de Ziua Internaționala a Familiei. „Ne-am propus sa regandim asistența sociala pentru ca statul sa poata furniza sprijin consistent, de la asistența…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat ca intentioneaza promovarea unei legi care sa prevada „un pachet minim de servicii” de care vor beneficia copiii si familiile vulnerabile, masura urmand a fi luata in contextul in care autoritatile au constatat ca aceste categorii sociale…

- Categorii intregi de persoane vulnerabile nu mai pot fi sprijinite doar de sistemul de asistenta sociala de stat, ci au nevoie de un sistem de servicii sociale integrat la care sa participe mediul economic si organizatiile neguvernamentale, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Legea privind angajarea unui asistent social la 300 de locuitori nu este respectata in nicio localitate din Romania, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in cadrul unei dezbateri organizata de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati,…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a finalizat analiza tuturor ocupatiilor din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) si a calificarilor existente, a transmis, joi, Raluca Turcan. Ministrul Muncii spune ca lista va fi actualizata ținand cont de "meseriile viitorului", iar cele care nu se mai…

- Ministerul Muncii a verificat aproape 100.000 de beneficiari de asistenta sociala, din cei peste 260.000, in cadrul unei campanii privind categoriile vulnerabile si masuri sociale mai eficiente, a anuntat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa. "Astazi suntem in masura sa…