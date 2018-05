Stiri pe aceeasi tema

- PNL a sesizat Avocatul Poporului in legatura cu spectacolul dat de copii la "Simfonia lalelelor" de la Pitesti, unde o fetita de trei ani a stat in cap, pe asfalt, in fata tribunei oficiale unde se afla si premierul Viorica Dancila. Liberalii spun ca imaginile cu copilul care se rostogoleste pe asfalt…

- Avocatul Poporului a anuntat, joi, ca s-a sesizat din oficiu dupa ce in presa a fost prezentat cazul unui jurnalist infirm care isi ajuta fratele bolnav, ambii fiind persoane cu handicap grav carora le-a fost sistata indemnizatia. Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului transmis…

