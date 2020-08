Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind prelungirea mandatelor alesilor locali pana la 1 noiembrie 2020, potrivit Agerpres. Legea privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului…

- Mandatele alesilor locali au fost prelungite potna pe adta de 1 noiembrie, potrivit unei legi votate astazi in Camera Deputatilor. Același proiect astabileste ca Parlamentul va decide data scrutinului electoral pentru locale. In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat, luni, proiectul…

- Mandatele primarilor,presedintilor de CJ, consilierilor locali si judeteni sunt prelungite pana la 1 noiembrie, iar data alegerilor locale se stabileste prin lege, cu 60 de zile inaintea scrutinului, prevede un proiect de lege depus joi la Senat dupa CCR a stabilit ca actele normative ale Guvernului…

- Mandatele primarilor, presedintilor de CJ, consilierilor locali si judeteni sunt prelungite pana la 30 noiembrie, iar data alegerilor locale se stabileste prin lege, cu 60 de zile inaintea scrutinului, prevede un proiect de lege depus joi la Senat dupa CCR a stabilit ca actele normative ale Guvernului…

- Vicepremierul Raluca Turcan a spus, pentru MEDIAFAX, ca decizia de miercuri a CCR, in urma careia mandatele aleșilor locali nu mai pot fi prelungite, „este o nebunie”, aceasta punand in pericol funcționarea statului roman. „Decizia de azi a CCR este o nebunie! Pentru a doua oara, in mai puțin de o luna,…

- Judecatorii CCR au decis miercuri ca data alegerilor locale și parlamentare poate fi stabilita de catre Guvern, dar este posibil ca judecatorii sa motiveze ca și Parlamentul poate avea un rol in decizie. Curtea a stabilit ca prelungirea mandatelor aleșilor locali nu poate fi adoptata prin ordonanța…

- CCR a respins legea PSD care stipula ca Parlamentul stabileste data alegerilor locale, nu Guvernul, cum s-a intamplat in ultimii 30 de ani. La pachet, CCR a respins si ordonanta de urgenta a Guvernului Orban prin care mandatele alesilor locali au fost prelungite pana la finalul lunii decembrie din cauza…

- Curtea Constituționala (CCR) a decis miercuri, cu majoritate de voturi, ca ordonanța de urgența prin care au fost prelungite mandatele aleșilor locali, precum și legea PSD-ALDE-Pro Romania prin care Parlamentul și-a arogat atribuția de a stabili data alegerilor locale, sunt neconstituționale. CCR a…