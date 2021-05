Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca autoritatile romane vor contracta servicii de consultanta ”de la o institutie financiara de prestigiu” international pentru reforma pensiilor si cea a salarizarii in sistemul bugetar. Ministrul reclama ceea ce numeste ”demonstratii de superficialitate in…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca in Romania pensiile si salariul minim sunt foarte mici si, in general, nivelul saraciei este unul ingrijorator, potrivit Agerpres. „In Romania pensiile sunt foarte mici, salariul minim…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat la finalul sedintei de guvern de joi ca, prin memorandumul adoptat de Guvern, vor fi eliminate anumite inechitati, unele sporuri acordate in prezent vor intra in salariile de baza, informeaza news.ro . Raluca Turcan a declarat, la finalul sedintei de Guvern…

- Ministrul Muncii a ieșit in fața presei miercuri dupa-amiaza, dupa ședința de Guvern, cu precizari, intre altele, despre proiectul privind legea salarizarii in sistemul public. ”Am solicitat tuturor ministerelor de linie (…) sa prezinte propria viziune in privința salarizarii in sistemul public, plecand…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marti seara, ca ”au fost sporuri inventate doar pentru a masca necesitatea majorarii unor salarii”, precizand ca aproxiativ 80.000 de angajati in sistemul public cu salariul minim. Turcan a mai precizat ca activitatea trebuie eficientizata in institutiile…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat la Prima Tv, referindu-se la cresterea pensiilor cu 40% ca Guvernul nu tinde spre acesta majorare artificiala, vehiculata de social-democrati, mentionand ca acestia pot spune maine sa creasca cu 60%, ca “doar nu ii doare gura“ si nu sunt la guvernare, sa…

- Bugetul de pensii primeste o subventie de aproximativ 18 miliarde de lei de la bugetul de stat, pentru acoperirea platii pensiilor, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in comisiile parlamentare de buget-finante. „Avem aproximativ 18 miliarde de lei subventie de…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat miercuri la Antena 3 ca o noua lege a pensiilor va aparea cel tarziu in doi ani de zile. „Pregatim o noua lege a pensiilor. Avem 250.000 de dosare in format letric, adica cu șine. Cum isi propunea cineva sa le recalculeze daca nici macar nu sunt…