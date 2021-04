Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a afirmat ca Pilonul II de pensii, administrat privat este obligatoriu si vine sa completeze pensia de stat. Prin urmare, ministrul Muncii a anuntat ca a fost modificat modelul cadru al contractului individual de munca si introdusa o noua obligatie care ii revine angajatorului si anume…

- Ministerul Muncii a modificat modelul cadru al contractului individual de munca și a introdus o noua obligație care ii revine angajatorului: sa informeze salariatul, in momentul angajarii, cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat, anunța ministrul Raluca Turcan.

- Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, anunț oficial: „Majorarea stimulentul de reinserție de la 650 de lei la 1500 de lei, pentru parinții care se intorc la munca pana la implinirea a 6 luni a copilului a fost adoptata in ședința de guvern de astazi”.

- Aproape 90.000 de dosare de pensie au fost reevaluate in vederea recalcularii drepturilor beneficiarilor, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Potrivit surse citate, numarul total al dosarelor care vor trebui sa intre in reevaluare si…

- Un agricultor din judetul Suceava care are 29 de ani de munca in sistemul agricol are calculata o pensie in baza contributiei in valoare de 591 de lei, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Dupa 29 de ani de munca in sistemul agricol, pensia…

- Peste 9.000 de beneficiari de venit minim garantat au fost consiliati de echipele agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca in prima saptamana a campaniei nationale de verificare a stabilirii si acordarii ajutorului social, iar dintre acestia 4.600 de beneficiari de venit minim garantat apti…

- Corectarea Legii salarizarii si a inechitatilor din sistemul public de pensii au fost principalele teme discutate de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, cu reprezentantii sindicatelor din educatie, potrivit unui comunicat al ministerului de resort. O prima tema a vizat proiectul de…

- Deputatul UDMR de Mureș Csep Eva Andrea, care deține și funcția de secretar al Comisiei pentru munca și protecție sociala din Camera Deputaților a avut, in urma cu cateva zile, o intalnire de lucru cu Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale. "Agenda discuțiilor a cuprins urmatoarele tematici:…