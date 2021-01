Turcan: Am emis ordinul prin care vom începe evaluarea dosarelor…

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a emis joi ordinul de ministru prin care se incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania, procedura care trebuia demarata din octombrie 2019.



"Am emis astazi (joi, n.r.) ordinul de ministru prin care vom incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania, asa cum prevede art. 157 alin. 2 din Legea 127, publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019. Aceasta procedura trebuia demarata din octombrie 2019, cand ar fi trebuit emis ordinul de ministru conform aceluiasi articol (90 de zile dupa publicarea legii)",…