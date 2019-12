Stiri pe aceeasi tema

- PSD va contesta la Curtea Constitutionala doua legi pe care Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament. Este vorba de actele normative privind prorogarea termenului privind intrarea in magistratura si transportul elevilor. „Legile sunt intr-o forma inaintata in dezbatere in parlament. Nu inteleg…

- ​​Guvernul Orban este așteptat joi, la ora 12.00, în Parlament pentru asumarea privind pacetul de legi referitoare la justiție, plafoanele și transportul școlar. Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anunțat miercuri ca Guvernul a adoptat în ședința de marți cele trei proiecte…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pe trei proiecte privind prorogarea unor termene in justitie, abrogarea OUG 51/2019 privind transportul public pentru reintroducerea transportului elevilor in sistemul de servicii publice si Legea privind plafoanele bugetare, necesare pentru aprobarea bugetului pe…

- "Mesajele pe care le am pentru primarii de municipii sunt mesaje generale, pe care le voi da si celorlalti primari. De exemplu, ca imi doresc ca primarii sa fie alesi in doua tururi sau ca imi doresc foarte mult sa existe un parteneriat intre administratia centrala, prin Guvern, si administratia…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca, in aceasta saptamana, Guvernul iși va angaja raspunderea in Parlament pe recursul compensatoriu și pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților. ”Saptamana aceasta ne angajam raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, la finalul reuniunii Biroului Politic Național al PNL, ca Guvernul a decis sa iși asume raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori și pe trecerea de la patru…

- Ziarul Unirea Criminalii și violatorii nu vor putea ieși mai repede din pușcarie: Guvernul Orban a decis sa iși asume raspunderea pe recursul compensatoriu Criminalii și violatorii nu vor putea ieși mai repede din pușcarie: Guvernul Orban a decis sa iși asume raspunderea pe recursul compensatoriu Vicepremierul…

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament. "Guvernul PNL are mandat in favoarea celor cinstiti, nu a infractorilor! Ne punem mandatul…