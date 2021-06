Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PL Raluca Turcan l-a criticat pe liderul formațiunii, Ludovic Orban, pe care il acuza ca a a „pierdut” unele categorii de electorat: ”Am așteptari foarte mari in primul rand de la președintele partidului. Frustrarile individuale nu au ce cauta in politica”. „Discuțiile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbata despre „felul sau de a face campanie”, spunând ca întotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid de care amintesc cei care îl sustin pe Florin Cîtu…

- Schimbul de mesaje dintre Rareș Bogdan și Ludovic Orban a continuat luni cu ocazia Biroului Politic Național al PNL. Europarlamentarul a transmis, la finalul ședinței de luni, ca a sperat intr-un „festival al democratiei” cu ocazia alegerilor interne si nu la atacuri intre colegi, cerand ca discutiile…

- Orban a tranșat și scandalul legat de zvonurile care au aparut despre folosirea banilor publici pentru campania interna a liberalilor. ”Raluca Turcan a fost susținuta de mine pentru funcția de prim-vicepreședinte la Congresul din 2017. Ulterior, a fost sprijinita de mine ca lider de grup la Camera Deputaților,…

- Raluca Turcan se arata in dezacord cu acei liberali care "arunca cu noroi" in unul sau altul dintre candidatii la sefia partidului.Intrebata de ce il sustine pentru sefia PNL, Raluca Turcan a afirmat: "in primul rand pentru ca lucrez foarte bine cu Florin Citu, in al doilea rand pentru ca avem nevoie…

- Exista mai multe organizații care il vor susține pe Florin Cițu, in special cele din Transilvania, Banat și Moldova. Fostul premier, Emil Boc se afla printre susținatori. De altfel, numele grele din interiorul partidului s-au aflat alaturi de Cițu cand și-a anunnțat candidatura. Pe langa Emil Boc vorbim…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a transmis ca il susține pe premierul Florin Cițu in alegerile din interiorul PNL pentru conducerea partidului. Mesajul acesteia arata ca “este nevoie de curaj in acțiunea politica pentru a produce o schimbare de substanța in Romania”. Florin Cițu și actualul lider al…