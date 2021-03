Aproape 90.000 de dosare de pensie au fost reevaluate in vederea recalcularii drepturilor beneficiarilor, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.



Potrivit surse citate, numarul total al dosarelor care vor trebui sa intre in reevaluare si recalculare se ridica la aproximativ cinci milioane.



"Astazi am avut bucuria, alaturi de colegii mei, sa facem centralizarea la nivel national a numarului total de dosare intrate in evaluare pentru recalcularea tuturor dosarelor de pensii si am ajuns la 89.900 de dosare deja evaluate in toate…