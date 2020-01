Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție va disparea "cat de curand" si in cazul in care proiectul va fi blocat in Parlament, "il rezolvam pe cale parlamentara, prin Guvern, insa”.Intrebata, joi seara, cand va disparea Secția pentru investigarea…

- Guvernul ia in calcul angajarea raspunderii pentru proiectele de lege privind alegerea primarilor in doua tururi, desființarea Secției se Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și deființarea pensiilor speciale. "Daca vom vedea ca Parlamentul blocheaza in continuare niște proiecte de interes…

- "In momentul in care incepe sesiunea parlamentara avem cateva proiecte extrem de importate la care tinem pentru a fi votate in Parlament, acelea sunt legate de alegerea primarilor in doua tururi si de revenire la modalitatea de alegere a presedintilor de consilii judetene, este proiectul de lege…

- Kelemen Hunor și-a exprimat speranța ca Guvernul sa vina in Parlament cu un proiect de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiție (SIIJ). Liderul UDMR a precizat ca nu mai dorește sa existe ordonanțe de urgența in acest domeniu.

- Fostul ministru al Justiției Robert Cazanciuc este ingrijorat de intenția Guvernului „de a sfida din nou voința romanilor”, exprimata la Referendum, Constituția, deciziile CCR, prin pregatirea unei noi asumari de raspundere, asta dupa ce Cabinetul Orban a adoptat Memorandumului pentru desființarea…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, Memorandumul inaintat de Ministerul Justitiei prin care se propune desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), noteaza Agerpres.

- "Incepem pregatirea intensa alegerilor locale, ne-am stabilit un calendar de pregatire a celor mai buni candidati de primar si presedinti de Consiliul Judetean, astfel incat, daca alegerile locale se vor desfasura cel mai rapid in 24 mai - pe un calendar care prevede datele posibile pentru aceste…

- "Cerem PSD sa nu obstructioneze in Parlament procedura de asumare a raspunderilor", a declarat Raluca Turcan, dupa sedinta Biroul Executiv al PNL. Potrivit Ralucai Turcan, Guvernul intentioneaza sa-si asume raspunderea pe prorogarea unor termene in justitie, respectiv amanarea pana la 1 ianuarie…