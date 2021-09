Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat joi, la Oradea, ca se gandeste la o majorare semnificativa a salariului minim pe economie, care ar trebui, in mod normal, sa intre in vigoare de la inceputul anului viitor. „Salariul minim este o prioritate zero pentru Guvern si un mare…

- Am vizitat astazi doua dintre companiile importante din județul Olt - ALRO Slatina și Prysmian Group, care asigura impreuna 5.500 de locuri de munca și a caror activitate are un impact important pentru mediul economic din județ, anunța Raluca Turcan intr-o postare pe Facebook. Ministrul Muncii…

- Turcan, despre creșterea prețurilor: ”Nu am o lampa a lui Aladin in care sa ma uit și sa spun cat vor crește prețurile” Raluca Turcan: ”Nu am o lampa a lui Aladin in care sa ma uit și sa spun cat vor crește prețurile” ‘Se estimeaza o creștere a prețurilor, insa nu disproporționata. Nu cred ca e oportun…

- Munca subdeclarata va fi definita drept contraventie si sanctionata, anunta ministrul Raluca Turcan. Aceasta spune ca practica de a trece in contract doar o parte din veniturile platite angajatului e raspandita si il dezavantajeaza și pe acesta si bugetul

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar sa nu conduca la o avalansa de concedieri, a declarat miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ministrul a anuntat patronatele si sindicatele sa se pregateasca pentru demararea negocierilor cu privire la nivelul salariului minim…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a transmis, miercuri, ca proiectul „Romania educata" inseamna oameni educati, din ce in ce mai bine platiti si, implicit, un sprijin pentru o pensie mai buna.

- Taxe noi pentru romani! Raluca Turcan a pus gand rau bonelor și zugravilor. Gradinarii, bonele, menajerele, zugravii sau cei care plimba cainii vor plati taxe la stat. Raluca Turcan vrea sa reglementeze aceste servicii casnice ca oamenii sa nu mai lucreze la negru. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, vrea…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, chiar face ce ii indeamna și pe romani. In urma cu cateva zile, un cetațean care s-a plans ministrului, aflat “intr-o vizita de lucru”, ca nu se poate trai din salariul minim, a primit un raspuns halucinant de la Raluca Turcan. Doamna de la Munca i-a spus ca in afara…