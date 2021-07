Un numar de 93,79% din serviciile publice de asistenta sociala (SPAS) nu au niciun angajat care sa se ocupe cu asistenta persoanelor varstnice, iar in 72% din serviciile publice de asistenta sociala nu exista nici macar o evidenta a persoanelor varstnice aflate in dificultate, a transmis, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Conform datelor INS, la 1 ianuarie 2021, 17,3% din totalul populatiei sunt persoane peste 65 de ani, adica peste 3,8 milioane. In anul 2019, doar 1,3%, adica putin peste 52.000 de persoane varstnice, au beneficiat de servicii sociale,…