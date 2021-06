Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile vor creste, in 2022, cel putin cu rata inflatiei, a declarat, sambata, in timpul unei vizite efectuate la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a precizat ca anul viitor va fi aplicabila actuala legislatie in materie de pensii, urmand ca pana la sfarsitul lui…

- Pensiile vor creste, in 2022, cel putin cu rata inflatiei, a precizat, sambata, 05 iunie, in timpul unei vizite efectuate la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.Legislatia pe care o avem in momentul de fata ne a permis ca anul acesta sa mergem pe majorarea pensiilor de 14…

- Sistemul de asistența sociala va suferi modificari ce vor viza un sprijin mai puternic din partea statului, a transmis ministrul Muncii, Raluca Turcan sambata, de Ziua Internaționala a Familiei. „Ne-am propus sa regandim asistența sociala pentru ca statul sa poata furniza sprijin consistent, de la asistența…

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de OUG privind noi masuri pentru a crește gradul de protecție a cetațenilor români care lucreaza în strainatate. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca în strainatate și a furnizorilor de servicii de…

- Raluca Turcan: „Masurile de stimulare a ocuparii și de protejare a locurilor de munca implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și de alte ministere din Guvern iși arata efectele pozitive in actualele condiții de pandemie. De pilda, informațiile cuprinse in Registrul General de…

- Un angajat la un Consiliu Judetean castiga un salariu anual cu aproape 10.000 de euro mai mare decat un salariat care are aceeasi pregatire si aceeasi functie, dar este angajat intr-o Primarie de comuna, a aratat marti ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Pentru aceeasi functie,…

- Raluca Turcan a afirmat ca Pilonul II de pensii, administrat privat este obligatoriu si vine sa completeze pensia de stat. Prin urmare, ministrul Muncii a anuntat ca a fost modificat modelul cadru al contractului individual de munca si introdusa o noua obligatie care ii revine angajatorului si anume…

- Personalul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP) se va dubla in perioada imediat urmatoare, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Potrivit acesteia, in sistemul CNPP vor fi angajati intre 1.000 si 2.000 de salariati, a caror salarizare va fi asigurata…