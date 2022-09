Stiri pe aceeasi tema

- Piata anuala a vaccinurilor pentru Covid-19 din Statele Unite ar putea fi in viitor in intervalul 5,2 - 12,9 miliarde de dolari, in functie de preturile vaccinurilor si cine este eligibil sa le primeasca, a declarat joi directorul comercial al companiei Moderna, Arpa Garay, transmite Reuters.…

- In stilul propriu, posibilitatea trimiterii de mesaje prin satelit in caz de urgente de pe noul iPhone 14 nu este doar o functionalitate izolata, ci este semnalul deschiderii unui nou drum, pe o noua piata pentru gigantul american. Apple a realizat un parteneriat in acest sens cu Globalstar, o companie…

- Publicatia a relatat in iulie ca Oracle se gandeste sa elimine mii de locuri de munca la nivel global, vizand reduceri de costuri de pana la 1 miliard de dolari. La 31 mai, compania avea aproximativ 143.000 de angajati cu norma intreaga, potrivit ultimului sau raport anual. Disponibilizarile de la Oracle…

- Statele Unite(SUA) nu se afla in prezent intr-o recesiune sau intr-o „pre-recesiune”, a declarat Casa Alba miercuri, dupa ce Consiliul Rezervei Federale a majorat ratele dobanzilor pentru a incerca sa lupte impotriva inflației. Secretarul de presa de la Casa Alba, Karine Jean-Pierre, a refuzat sa comenteze…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca infectiile COVID-19 raman o urgenta de sanatate la nivel global, la aproape doi ani si jumatate dupa ce boala provocata de noul coronavirus a fost catalogata astfel, transmit Reuters si AFP. Comitetul de Urgenta al OMS, alcatuit din experti…

- Foametea la nivel mondial s-a accentuat din nou anul trecut, dupa ce a crescut in 2020 din cauza pandemiei de Covid-19, razboiul din Ucraina si schimbarile climatice amenintand ca in acest an sa aiba o amploare si sa provoace o migratie in masa la o ”scara fara precedent”, potrivit agentiilor ONU,…